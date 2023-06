Abhängigkeit

Wenn wir wichtige Aufgaben immer weiter an Maschinen delegieren, verliert die Menschheit auch ein Stück weit ihre Fähigkeit zur Selbstverwaltung. Das besondere an KI-Systemen ist immerhin, dass sie mit der menschlichen Intelligenz zumindest ein Stück weit in Konkurrenz treten. Damit werden längerfristig immer mehr Aspekte der menschlichen Arbeit mit Künstlicher Intelligenz schneller und effizienter bearbeitet werden und Unternehmen könnten unter Wettbewerbsdruck sogar teilweise die Kontrolle an KI abgeben. So könnte es zu ganzen KI-gesteuerten Wirtschaftszweigen kommen, in die die Menschheit gar nicht mehr ohne Weiteres wiedereinsteigen könnte. Das zumindest befürchten die Expertinnen und Experten vom Center for AI Safety.

Im Hinterkopf sollte man dabei allerdings behalten, dass dieses Szenario überhaupt erst in einer ferneren Zukunft eintreten könnte. Wer aktuell in einem wirtschaftlichen Kontext menschliche Intelligenz mit Künstlicher Intelligenz vergleichen will, muss dabei auch sehen, dass Automatisierung eine hohe Rechenleistung und viel Energie erfordert. Gerade im Hinblick auf die Klimabilanz kann eine menschliche Arbeitskraft aktuell noch die bessere Wahl sein – und gerade wenn wir im Zuge des Klimawandels künftig noch mehr CO2 einsparen müssen, wird dieser Faktor eine große Rolle spielen.

Neu entstehende Ziele

Dieses Phänomen konnten Forschende bereits an KI-Sprachmodellen (dazu gehört beispielsweise Chat GPT) beobachten. Wenn sie in einem immer größeren Rahmen zum Einsatz kommen und so aufgrund ihrer Selbstlern-Fähigkeit immer kompetenter werden, entstehen dabei auch neue Funktionen und Fähigkeiten, die von den Systemdesignern nicht vorgesehen waren. Wenn wir nicht mehr so gut wissen, welche Fähigkeiten KI-Systeme besitzen, wird es auch schwieriger, sie zu kontrollieren und sicher einzusetzen – denn oft hat am Ende niemand einen kompletten Überblick, welche neuen Eigenschaften das System sich angeeignet hat.