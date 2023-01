Parallel zur Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche sind am Samstag in Berlin Tausende Menschen aus ganz Deutschland für eine umweltschonendere Landwirtschaft auf die Straße gegangen. Veranstalter war ein Bündnis aus Bauern, Klima- und Tierschützern sowie weiteren Verbänden.

Mit 55 Traktoren waren am Morgen Bäuerinnen und Bauern in Brandenburg in Richtung Brandenburger Tor aufgebrochen, wie ein Sprecher der Initiative "Wir haben es satt" mitteilte. Laut Veranstalter nahmen rund 10.000 Menschen an der Demonstration teil, die Polizei sprach von gut 7.000. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher.