Blickt man auf die Index-Kurve, sieht das so aus, als würde sie allmählich abflachen. Erlösende Trendwende, doch nicht mehr alles so schlimm? Doch. Der WWF erklärt, dass lediglich neue Daten von nicht gefährdeten Arten hinzugekommen seien. Im Gegenteil: Wenn nicht gehandelt wird – oder vielleicht besser im Aktiv: wenn wir nicht handeln –, nimmt die Artenvielfalt kontinuierlich ab und dürfte im Jahr 2100 nur noch verschwindend gering sein im Vergleich zu 1970 (dann haben wir im Übrigen nicht nur im übertragenen Sinne nichts mehr zu lachen ).

Andererseits bringt es nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, finden die Forschenden am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv). In einer aktuellen in Nature veröffentlichten Studie, die Teil des Living Planet Reports ist, sehen die iDiv-Fachleute sowie weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Politik in der Pflicht, alles daran zu setzen, diesen Trend umzukehren. Neben dem Schutz von Lebensräumen müsse Verlorengegangenes wiederhergestellt und gerade die Ernährungsgewohnheiten nachhaltig umgestellt werden.