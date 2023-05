Wird ein "Point of no return" überschritten?

"Der Name 'Die letzte Generation vor den Kipppunkten' ist unsinnig. Gemeint ist wahrscheinlich 'Die letzte Generation, die das Erreichen von Kipppunkten noch vermeiden kann'", sagt etwa Gerrit Lohmann, Klimaforscher am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung und an der Universität Bremen.

Doch auch mit dem Begriff der Kippelemente selbst hadert Lohmann noch, wenn es um die Details geht. "Wann die Kipppunkte erreicht werden, ist noch nicht ganz in der Wissenschaft geklärt. Es gibt sogenannte positive und negative Feedbacks, einige davon sind noch nicht ausreichend erforscht. Trotzdem sollte man potenzielle Gefahren und irreversible Änderungen des Klimas jetzt im Blick haben", sagt er.

Mehr Mut – weniger Apokalkypse

Diese Debatte ist allerdings vor allem eine innerhalb der Wissenschaft, die für die Klimapolitik eigentlich keine Rolle spielen sollte, denn: "Etliche der Phänomene sind keine Kippelemente/-punkte, aber trotzdem sehr gravierend", sagt Lohmann. Weltuntergangsstimmung sei hier aber nicht angebracht.

Ich fände es besser, konsequente Wege in die kohlenstofffreie Energieversorgung zu fordern und zu verfolgen. Ich habe hier allerdings keine gute Idee, wie man das gut benennen könnte. Die Herausforderungen sind in der Tat mit drastischen (und möglicherweise abrupten) Klimawechseln sowie mit unserem Umgang mit den Ressourcen auf der Erde verknüpft. Da brauchen wir eine mutige Herangehensweise, weniger Apokalypse. Gerrit Lohmann, Leiter der Arbeitsgruppe Dynamik des Paläoklimas, Alfred-Wegener-Institut

Schmelze des Grönlandeises könnte sich selbst beschleunigen

Eine andere Lesart versteht die Kippelemente viel stärker als die ersten Steine in einer Domino-Kette. Sie können vielleicht später wieder aufgestellt werden, aber zunächst lösen sie eine Kettenreaktion aus, die erst einmal viele neue Probleme bringt.