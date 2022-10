In den meisten Fällen waren die Symptome nach neun Monaten verschwunden. Bei denjenigen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden, hielten die Beschwerden etwas länger an. Bei 15,1 Prozent der Long Covid-Patienten gab es auch ein Jahr nach der Diagnose noch Symptome.

Zu Studie muss einschränkend gesagt werden, dass die Aussagen für die Jahre 2020 und 2021 gemacht wurden, also vor allem für die Zeit vor der Omikron-Variante. Für Omikron hatten Studien bereits einen etwas geringeren Anteil von Long Covid gemessen. Die Forschenden ließen wegen uneinheitlicher Daten außerdem bestimmte Krankheitsbilder unberücksichtigt, die laut Beobachtungen etwas häufiger vorkommen bei Menschen, die eine Covid-19 durchgemacht haben. So flossen in diese Studie keine Berichte ein, in denen Personen nach ihrer Genesung eine Myokarditis oder eine andere Herz-Kreislauf-Krankheit bekamen.