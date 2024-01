"Generell ist die schlechte Luftqualität aktuell nicht verwunderlich", sagt Feigenspan: "Wir haben eine stabile Hochdruckwetterlage mit sehr niedrigen Temperaturen und geringen Windgeschwindigkeiten." So entstehe seit Beginn der Woche eine Wetterlage, die quasi "wie eine Glocke" wirke. Oben sammle sich die warme Luft, unten die kältere. Eine Durchmischung zwischen den unterschiedlichen Luftmassen finde aktuell kaum statt. Man nennt das auch Inversionswetterlage. Dadurch reichern sich die Luftschadstoffe an, erklärt Stefan Feigenspan.

Dazu kommt, dass die meisten Menschen angesichts der niedrigen Temperaturen aktuell mehr heizen als gewöhnlich. "Die Holzfeuerung hat hierbei einen Einfluss auf die Schadstoffbelastung. Auf das Jahr gesehen übersteigen die Feinstaub-Emissionen der Holzfeuerung die Auspuff-Emissionen des Straßenverkehrs“, betont der Experte vom Umweltbundesamt. Das komme vor allem in ländlichen Regionen zum Tragen, weil dort noch mehr mit Holz geheizt werde als in den Großstädten. Zu den Emissionen aus dem Heizungssektor kommt die Luftverschmutzung durch Kraftwerke, Industrie und dem Straßenverkehr.

Die Daten lassen sich online für Städte wie Leipzig und Dresden abrufen und zeigen, dass die Emissionsbelastung in Leipzig am Mittwoch und Donnerstag zu großen Teilen durch Schadstoffe aus Polen verursacht wurde. In Dresden dagegen wurde die Luftqualität an diesen Tagen maßgeblich durch Emissionen aus der Tschechischen Republik bedingt.