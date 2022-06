Bundesjustizminister Marco Buschmann hat am vergangenen Sonnabend (18. Juni) in Frage gestellt, ob das Tragen von Masken in Innenräumen ausreichend gut vor Ansteckungen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 schützen würde, so dass eine gesetzliche Vorschrift zum Tragen gerechtfertigt sei. Wörtlich sagte er in einem Interview mit der Zeitung Rheinische Post: "Will der Staat Masken vorschreiben, etwa in Innenräumen, muss das evidenzbasiert und verhältnismäßig sein. Ob das der Fall ist, besprechen wir, wenn alle Gutachten vorliegen." Seitdem wird der Minister von verschiedenen Seiten scharf kritisiert. Denn zumindest an der Evidenz, also an Beweisen dafür, dass Masken ihre Träger von Ansteckungen schützen, mangelt es wahrlich nicht.