Sterblichkeit durch Covid-19 Corona: Virusmenge entscheidet über Tod oder Leben

Bisher nahmen Forschende an, dass eine große Anzahl der Todesfälle durch das Coronavirus im Zusammenhang mit anderen Krankheiten oder einer Überreaktion der körpereigenen Immunabwehr stehe. Patientennen und Patienten, deren Immunsystem geschwächt sei oder die an Lungenentzündung leiden, würden deswegen an Covid-19 sterben. Laut Forschenden aus den USA sei aber vor allem die Menge an Coronaviren in der Lunge für die hohe Sterblichkeitsrate verantwortlich.