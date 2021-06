Bleibt bislang hinter seinen Erwartungen zurück: Der Tübinger Impfstoffkandidat von Curevac erreichte in einer Zwischenanalyse nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent. Bildrechte: imago images/Martin Wagner

Der von dem Tübinger Unternehmen Curevac entwickelte mRNA-Impfstoffkandidat CVnCoV ist in einer zweiten Zwischenanalyse nur mit einer Wirksamkeit von 47 Prozent getestet worden. Die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien seien damit nicht erreicht worden, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Die US-Arzneimittelbehörde FDA verlangt eine Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent, die WHO strebt mindestens 70 Prozent an.

Wir hatten auf stärkere Ergebnisse in der Zwischenanalyse gehofft, haben aber gesehen, dass es bei dieser beispiellosen Bandbreite an Varianten eine Herausforderung darstellt, eine hohe Wirksamkeit zu erzielen. Franz-Werner Haas Vorstandsvorsitzender von Curevac

Die Tests unter vielen verschiedenen Varianten zeigten, wie wichtig die Entwicklung von Impfstoffen der zweiten Generation sind, "da immer neue Varianten auftreten", so Haas.

Tests mit 13 Corona-Varianten

Curevac testete die Wirksamkeit seines Impfstoffkandidaten in der Zwischenanalyse an 134 Fällen, die mindestens zwei Wochen nach der zweiten Impfung auftraten. Um die Virusstämme zu identifizieren, sequenzierten die Forschenden die einzelnen Corona-Fälle. Dabei entdeckten sie bei 124 in die Bewertung einfließenden Infektionen insgesamt 13 Varianten des Coronavirus. Nur in einem einzigen Fall handelte es sich um das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus.

Der Impfstoffkandidat von Curevac wurde an 13 Varianten des Corona-Virus getestet. Bildrechte: imago images/ULMER Pressebildagentur

Hälfte der Tests mit besorgniserregenden Mutanten

Mehr als die Hälfte der Fälle (57 Prozent der Infektionen) wurden durch sogenannte besorgniserregende Varianten ("Variants of Concern") verursacht. Die meisten der verbleibenden Fälle betrafen weniger erforschte Varianten wie Lambda oder C.37 (21 Prozent), die zuerst in Peru, und B.1.621 (sieben Prozent), die zuerst in Kolumbien, auftraten.

Wirksamkeit von Alter und Virusgruppe abhängig