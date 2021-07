Wie schützt man Dörfer vor solchen Katastrophen?

Damit es gar nicht zu solchen Situationen kommt, müssten Bebauung und Infrastrukturen in hochgefährdeten Gebieten vermieden werden. Dabei könnten Simulationen helfen, sagt Prof. Dr. Boris Lehmann von der TU Darmstadt: "In potenziell gefährdeten Gebieten könnten mit Simulationswerkzeugen systembedingte 'Engstellen' und Schadenspotenziale bei extremen Hochwasserabflüssen und Starkregenszenarien gefunden werden." Kennt man die gefährdeten Lokalitäten oder Objekte, könnten ausgehend von den prognostizierten Regenmengen Konzepte zur Wasserführung, -umleitung oder Rückhalt erstellt werden.

Bestandsaufnahme: Wo ist Infrastruktur gefährdet?

Prinzip Schwamm: Wasser aufsaugen statt fließen lassen

Vielleicht braucht es auch ein Umdenken: "Dörfer, Städte und Landschaften sollten wie Schwämme konzipiert werden. Jeder Kubikmeter Wasser, der nicht über die Kanalisation in Flüsse eingeleitet wird, trägt zur Abflachung von Hochwasserwellen bei," erläutert Kuhlicke. Bei Städten könnte zusätzlich zu vorhandenen Rückhaltebecken und Talsperren deren "Schwammfähigkeit" erhöht werden, über begrünte Dächer etwa und bessere Versickerungsmöglichkeiten auf offenen Flächen. Sinnvoll seien auch dezentrale Speichermöglichkeiten, unter Grünflächen, oder indem neue naturnahe Rückhaltezonen geschaffen werden. Die zweite Ebene, an der es Kuhlicke zufolge anzusetzen gilt, sind die Gebäude selbst: Rückstauklappen, druckdichte Fenster und Türen oder Dammbalkensysteme können helfen, das Wasser rauszuhalten. Dämme und Mauern schaffen es ihm zufolge bei Starkregen-Ereignissen nicht allein, Gebäude vor Schäden zu schützen, warnt der Experte.

Hätte, hätte Fahrradkette

Aber warum ist all das eigentlich nicht längst passiert? Die Konzepte sind da, die Nutzen solcher Maßnahmen bekannt, sagt der Wissenschaftler und verweist auf viele kleine Haken. Es mangelt nicht allein am Geld, sondern auch an Wissen, und es gebe viele ungeklärte Fragen: "Viele der Flächen sind sowohl in öffentlicher als auch privater Hand. Wer ist zuständig, wer zahlt für den Unterhalt solcher Maßnahmen?"

Der Boden und wie wir mit ihm umgehen

Und vielleicht mangelte es bisher am Bewusstsein dafür, was der Boden alles ist, außer der Fläche, die wir jeden Tag mit Füßen treten, über die wir beim Fußballspielen rennen, auf der wir mit Auto, Bus oder Bahn von A nach B fahren oder laufen, auf der wir Landwirtschaft betreiben, auf der wir leben. Da ist man dann beim Stichwort Bebauung und Flächennutzung.

Wie ist das eigentlich in Deutschland mit dem Landverbrauch, wie viel Boden wird hier laufend umgenutzt? Jeden Tag werden in Deutschland 52 Hektar Land als Siedlungs- und Verkehrsfläche neu ausgewiesen, heißt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Umwelt. Das sind, um es sich vorzustellen, umgerechnet etwa 73 Fußballfelder. Nicht immer wird der Boden versiegelt, es können auch Erholungsflächen entstehen, aber das können auch Skaterbahnen und Sportplätze sein. Bis 2030 sollen es pro Tag nur noch 30 Hektar sein, laut Plan zur "Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie" von 2016. Und nach der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2021 werden 2050 gar werden keine Flächen mehr neu verbraucht, sondern umgenutzt. Da, wo Flächen versiegelt werden, fallen wichtige Bodenfunktionen weg, wie zum Beispiel Wasserdurchlässigkeit. Welche Faktoren diese Juli-Katastrophe wo begünstigt oder befördert haben, lässt sich jetzt noch nicht im Detail sagen. Bei der Planung des Neuaufbaus werden Extremwetter-Ereignisse vermutlich eine andere Rolle spielen als bisher. Bildrechte: imago images/Future Image