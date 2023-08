Dass es irgendwann eine Begegnung und "Vermischung" beider Arten gegeben hat, ist also schon einige Jahre klar. Aber all das könnte schon viel eher stattgefunden haben als bislang vermutet, und zwar aus klimatischen Gründen. Eine "vom Klima inszenierte frühmenschliche Liebesgeschichte" könnte man es nennen, was da vielleicht schon vor bis zu 320.000 Jahren passierte, sagt Studienhauptautor Jiaoyang Ruan vom IBS Center for Climate Physics in Südkorea.

Überlappungen der Lebensräume wegen Veränderungen des Klimas

Neandertaler und Denisova-Menschen hatten sehr unterschiedliche Umweltvorlieben, heißt es in der Forschungsarbeit. Denisova-Menschen waren viel stärker an kalte Umgebungen in borealen Wäldern und sogar der Tundra angepasst. Neandertaler hingegen bevorzugten gemäßigte Wälder und Grasland. Die Lebensräume beider Gruppen waren also normalerweise klar geografisch voneinander getrennt: Neandertaler lebten typischerweise eher im Südwesten Eurasiens, Denisova-Menschen im Nordosten.

In Simulationen mit Supercomputer Aleph fanden die Wissenschaftler jedoch heraus, dass sich die Lebensräume der Homininen in warmen Zwischeneiszeiten, als die Erdumlaufbahn um die Sonne elliptischer war und der Sommer auf der Nordhalbkugel näher an der Sonne lag, geografisch zu überlappen begannen.

Denisova-Menschen hätten so zum Beispiel bis nach Nord- und Mitteleuropa kommen können, ohne ihren bevorzugten Lebensraum zu verlassen. Auf einem recht breiten Streifen von Ost nach West könnten sie dabei auf die Neandertaler getroffen sein. Und Gelegenheit macht eben Liebe, oder wie Axel Timmermann sachlicher formuliert: "Wenn Neandertaler und Denisova-Menschen einen gemeinsamen Lebensraum teilten, gab es mehr Begegnungen und Interaktionen zwischen den Gruppen, was die Wahrscheinlichkeit der Kreuzung erhöht hätte." Illustration der Lebensräume von Neandertalern (rötliche Punkte) und Denisova-Menschen (grünliche Punkte). In Überlappungsgebieten, die von Nordeuropa bis Zentralasien reichen, könnte es zur Kreuzung beider Homininen-Arten gekommen sein. Bildrechte: Institute for Basic Science