Das Newtonsche Trägheitsgesetz hat Bestand – auch im Fall von stadiongroßen Asteroiden, die von Menschen nach dem Prinzip einer Billard-Kugel mit einer Sonde angestoßen werden. So könnte man die Ergebnisse der Nasa-Mission DART (Double Asteroid Redirection Test) kurz zusammenfassen. Die US-Weltraumbehörde hatte gestern festgestellt, dass es ihren Ingenieuren erfolgreich gelungen ist, die Umlaufbahn eines Asteroiden wie gewünscht zu verändern durch den gezielten Einschlag einer dafür gebauten Sonde.

Ziel des DART-Experiments war es, Methoden testen, wie wir die Erde im Notfall vor einem heranrasenden Planetenkiller schützen können. Denn sehr große Felsbrocken aus dem Weltraum können das gesamte Ökosystem der Erde grundlegend verändern. Das zeigt der etwa 15 Kilometer breite Asteroid, dessen Einschlag in Mexiko vor 66 Millionen Jahren das Zeitalter der Dinosaurier beendet hat.

Um einen herannahenden Asteroiden abzuwehren, muss seine Flugbahn verändert werden. Wie das gelingen kann, wollte die Nasa an dem Doppelasteroiden-System Didymos und Dimorphos testen. Der kleinere Dimorphos mit einem Durchmesser von 170 Metern kreist um den größeren Didymos, dessen Durchmesser etwa 800 Meter misst. Die Ende November 2021 gestartete DART-Sonde (die selbst etwa die Größe eines Getränkeautomaten hat) sollte also Dimorphos direkt treffen und so seine Umlaufbahn um den größeren Körper verändern. Und das ist nun tatsächlich gelungen.