Wenn mehr T-Zellen in den Körper gelangen, erhöht dies die Überlebenschancen von vielen Patienten. Die Zellen kommen über Blutgefäße in den Blutkreislauf. Dabei kommunizieren die Endothelzellen (Zellen der Blutgefäße) und die Zellen des Immunsystems in Krebsgeweben miteinander und beeinflussen sich wechselseitig. Mit dem Vasc-Immune-Projekt wird diese Interaktion untersucht.

Das Team konzentriert sich dabei auf den schwarzen Hautkrebs (das Melanom) und bösartige Hirntumore (das Glioblastom). Bei Melanom verläuft die Immuntherapie bei vielen Patienten erfolgreich, doch beim Glioblastom bleiben die Ansätze bisher wirkungslos.

Die gezielte Umprogrammierung von Blutgefäßen in Krebsgeweben stellt zwar eine große Herausforderung dar, hat jedoch bei Experimenten mit Mäusen funktioniert. Dieses Wissen soll während der nächsten sechs Jahre auf den Menschen übertragen werden.

Uni Jena: Beschleunigte Datenübertragung

Damit Streaming von Filmen, Online-Meetings und das Verschicken von Daten in einer digitalen Welt blitzschnell funktionieren, werden die elektrischen Signale in lichtschnelle optische Signale umgewandelt und verstärkt. Doch diese Geschwindigkeit hat Grenzen, die man an der Universität Jena überwinden will.

Dafür wird das Projekt Athens mit 14 Millionen Euro gefördert, die sich die Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Schweiz), das Karlsruher Institut für Technologie und die Friedrich-Schiller-Universität Jena teilen – etwa 2,7 Millionen Euro davon gehen nach Jena.

Prinzipiell funktioniert ein solcher elektrooptischer Übersetzer und Verstärker auf einem winzigen Chip bereits. Nun soll diese Technologie ausgeweitet, optimiert und im Idealfall in Schaltkreise auf einem gemeinsamen Chip integriert werden. Dafür werden unterschiedliche Leuchtzentren getestet, sodass der ganze Wellenlängenbereich – von 800 bis 1700 nm – abgedeckt ist.