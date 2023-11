Das Rettungssystem RescueFly besteht aus zwei Hauptkomponenten: Einer Drohne und einem intelligenten Drohnenhangar. An dem Projekt arbeiten unter anderem mehrere technische Hochschulen in Sachsen und Brandenburg gemeinsam. Ziel ist die Entwicklung eines drohnenbasierten Systems für die Wasserrettung - etwa von ertrinkenden Personen aus Badeseen. Von der TU Chemnitz stammt der KI-gestützte Hangar für die Drohnen. Der sei eine Weltneuheit und ermögliche verschiedene autonome Einsatzszenarien für zivile Drohnen, heißt es von den Entwicklern. Im Oktober sei er erstmals bei einem RescueFly-Demonstratorflug am Partwitzer See in Sachsen zum Einsatz gekommen.

Das Drohnen-System soll bei der Wasserrettung Zeit sparen, weil hier Minuten bereits Leben retten können. Deshalb soll der fliegende Helfer die Person in Not lokalisieren, den Standort an die Rettungskräfte weitergeben und Schwimmhilfen abwerfen. Der intelligente Drohnen-Hangar automatisiere diesen Prozess, so die Chemnitzer. Er werde von der Leitstelle der Feuerwehr informiert, prüfe dann die Wetterkonditionen vor Ort sowie die Einsatzbereitschaft der Rettungsdrohne und öffne sich innerhalb von fünf Sekunden vollautomatisch. Die Drohne erhalte vom Hangar drahtlos die Startfreigabe und fliege schnell auf einem vorher festgelegten, sicheren Pfad zum Einsatzgebiet. Wenn sie zurückkehrt und auf der Landeplattform landet, schließe sich der Hangar wieder vollautomatisch. Mithilfe von sechs Kameras werde dann eine KI-gestützte Inspektion der Rettungsdrohne durchgeführt. Dabei könne etwa überprüft werden, ob Rotoren beschädigt seien. Ist alles okay, meldet der Hangar die erneute Einsatzbereitschaft an die Leitstelle.