Um die größte Kirschernte zu erzielen, sollten die Bäume sowohl von Honigbienen als auch von wilden Mauerbienen bestäubt werden. Das zeigt eine Studie, die auf Anbauflächen in Sachsen-Anhalt und Thüringen durchgeführt wurde. Die Forschungsgruppe von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und vom Landesverband Gartenbau Thüringen beobachtete Bienen in insgesamt 17 Kirschplantagen. Einige Erzeuger setzten Honigbienen aus Bienenstöcken als Bestäuber ein, während andere wilde Mauerbienen nutzten. In einigen Obstplantagen wurden beide Arten in unterschiedlichem Umfang eingesetzt. Die Forscher stellten einen Synergieeffekt in den Obstgärten fest, in denen beide Bienenarten vertreten waren.