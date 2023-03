06.03.2023, 10:25 | Neue KI berechnet anhand vorhandener Medikamente Wirkstoffe für Pandemie

Ein neuer Algorithmus kann im Fall einer neuen Pandemie ausrechnen, welche vorhandenen Medikamente man umnutzen könnte, um die Krankheit schneller effektiv zu bekämpfen. Das ist das Ergebnis einer Studienarbeit an einem Mathematischen Institut der Universität in New York, an der Immunologin Naomi Maria zusammen mit einem internationalen Team aus Italien und den Niederlanden gearbeitet hat. Den Vorteil des Ansatzes, vorhandene Medikamente auf potentiell andere Wirkmöglichkeiten abzuklopfen und diese herauszufiltern, bevor es an aufwändige und teure In-vitro- und In-vivo-Experimenten und anschließenden klinischen Versuche geht, fasst Forschungskollege Bud Mishra so zusammen: "Das würde die krankheitsspezifische Arzneimittelentwicklung erheblich verbessern."

Und wie genau arbeitet nun diese neue Künstliche Intelligenz, die ihre Berechnungen am Beispiel von Sars-Cov-2 durchgeführt hat? Sie simulierte die gewebespezifische Infektion von Wirtszellen mit SARS-CoV-2 und führte dann Computer- oder In-silico-Experimente durch, um Medikamente zu identifizieren, die umgenutzt werden könnten. Der Algorithmus spielte dann verschiedene Konstellationen durch, mit bestimmten Zellen, Zelllinien und Geweben und wann Biomolekülen wie reagierten. Im Modell hatte die KI in Verbindung mit In-vitro-Daten und anderen Ressourcen tatsächlich die Medikamente als wirksam errechnet, die aktuell bei Covid-19 benutzt werden. Die Forschungsarbeit wurde im Fachmagazin Heliyon veröffentlicht.

06.03.2023, 7:55 Uhr | Salzwiesen helfen dem Küstenschutz auch bei Klimaänderungen

Salzwiesen vor den Deichen können einer neuen Studie zufolge auch bei veränderten Klimabedingungen die Energie von Wellen dämpfen und so einen wertvollen Beitrag für den Küstenschutz leisten. In der kürzlich in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlichten Untersuchung kommen Forscherinnen und Forscher aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu dem Ergebnis, dass höhere Wassertemperaturen und ein höherer CO2-Gehalt im Wasser infolge des Klimawandels keine negativen Folgen auf die wellendämpfende Funktion zweier wichtiger Salzwiesenpflanzenarten haben.

Salzwiesen dienen an der Nordseeküste als Pufferzone zwischen dem Meer und dem Festland, in der bei Hochwasser der Wellenschlag abgeschwächt wird. Denn die Pflanzen, die dort wachsen, bilden eine raue Struktur, erklärte Maike Paul vom Ludwig-Franzius-Institut für Wasserbau und Ästuar- und Küsteningenieurwesen der Universität Hannover, die die Studie zusammen mit Wissenschaftlern der Wattenmeerstation des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts in List auf Sylt durchgeführt hat. "Dadurch, dass die Pflanzen dem Wasser im Weg stehen, sorgen sie dafür, dass Wellenergie abgeschwächt wird." Zudem führe ein Höhenunterschied von den vorgelagerten Wattflächen zu den Salzwiesen dafür, dass Wellen brechen und weniger Wellenenergie am Deich ankomme.

"Mit unserer Studie konnten wir zeigen, dass sich die Küstenschutzfunktion der Salzwiesen nicht verschlechtern wird, auch wenn der Klimawandel so kommt, wie wir alle befürchten", sagte Paul. "Selbst dann können wir noch auf den Schutz der Salzwiesen setzen." Salzwiesen kennzeichnet, dass sie regelmäßig vom salzigen Meerwasser überflutet werden. Vor den schleswig-holsteinischen Deichen und auf den Halligen gibt es nach Angaben der Nationalparkverwaltung mehr als 13 000 Hektar Salzwiesen. In Niedersachsen sind es etwa 8400 Hektar vor den Küstendeichen und an den Südseiten der Inseln. Zusammen entspricht das einer Fläche von fast 30.000 Fußballfeldern.

dpa

04.03.2023, 9:05 Uhr | Menschen ritten womöglich vor etwa 5.000 Jahren erstmals auf Pferden

Forschende haben im Fachmagazin "Science Advance" vom möglicherweise frühesten bekannten Nachweis für die Verwendung von Pferden als Reittieren berichtet. Demnach deuten typische Spuren auf Skelettresten bei einigen untersuchten Menschen der sogenannten Jamanja- sowie benachbarter Kulturen aus dem heutigen Bulgarien, Rumänien und Ungarn darauf hin, dass Menschen Pferde erstmals vor 5.000 Jahren auf Pferden ritten.

Das Team der Universität Helsinki suchte bei den menschlichen Überresten nach Veränderungen und Brüchen insbesondere der Oberschenkel-, Wirbel- und Beckenknochen, die typischerweise bei langjährigen Reitern entstehen. Neun der untersuchten Menschen waren demnach wahrscheinlich regelmäßig geritten.