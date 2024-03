Wenn die nächsten Astronauten und ersten Astronautinnen zum Mond fliegen werden, wird die Mission vom berühmten Mission Control Center in Houston (Texas, USA) der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa durchgeführt. Gerade entsteht aber auch ein neues Kontrollzentrum, das sich auf die bevorstehenden Mondmissionen des Artemis-Programms konzentriert.

Dieses wird nicht in den USA errichtet, sondern in dem kleinen bayerischen Ort Oberpfaffenhofen, dort, wo sich bereits das deutsche Raumfahrt-Kontrollzentrum GSOC (German Space Operations Centre) vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR befindet. Von hieraus wird auch der Betrieb des europäischen Columbus-Forschungslabors auf der Internationalen Raumstation ISS gewährleistet.

Mit dem Ausbau der Anlage sollen nun auch Mondmissionen vorbereitet und während des Betriebs überwacht werden. Das europäische Mond-Kontrollzentrum (Moon Mission Control Centre) soll ab 2027 eröffnet werden. In dem Jahr will die Nasa die ersten Module der Raumstation Lunar Gateway in der Mondumlaufbahn platzieren – falls der Zeitplan der Amerikaner unverändert bleibt.