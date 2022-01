Die erste Studie stammt aus den USA. Forscher der Universität Berkeley haben dafür klinische und epidemiologische Daten von Fällen mit positiver Sars-CoV-2-Infektion in Kalifornien untersucht. Verglichen wurden 52.297 Fälle mit Omikron und 16.982 Fälle mit der Delta-Variante im Dezember 2021. Dabei zeigte sich, dass Omikron-Infizierte weniger schwere Verläufe erlitten sowie seltener und kürzer ins Krankenhaus mussten. In Zahlen bedeutet das: Betroffene mit Omikron mussten fast dreimal weniger ins Krankenhaus und lagen dort im Schnitt 3,4 Tage kürzer, was zwei Drittel des durchschnittlichen Aufenthalts mit einer Coronainfektion ausmacht.

"Die Ursache für die geringere Schwere liegt wirklich im Virus", so der Autor der Studie, Dr. Lewnard, Epidemiologe an der University of California, gegenüber der New York Times. Gleichzeitig warnte er davor, die Omikron-Variante zu unterschätzen: „Da sie leichter übertragbar ist, wird es irgendwann unweigerlich zu vielen Krankenhauseinweisungen kommen.“