Gender Care Gap Doppelt so viele Frauen wie Männer pflegen in Deutschland ihre Angehörigen

Mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer pflegen in Deutschland Angehörige außerhalb ihres eigenen Haushalts. So steht es in der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW.

Seine Erfahrung bestätigt das, sagt Frank Kaupe, Pflegedienstleister bei der Arbeiterwohlfahrt in Leipzig. Wenn er Menschen berät, die beispielsweise ihre Eltern pflegen, sieht er oft eine klare Rollenverteilung: "Das bleibt an Frauen hängen. Also die Söhne, sage ich mal, die machen das Organisatorische, die gehen einkaufen, vielleicht spazieren oder so und kümmern sich auch um die Kommunikation mit den Kassen, Apotheken und den Sanitätshäusern. Aber was die Pflege an sich betrifft, das Arbeiten am Menschen, das bleibt schon an den Töchtern oder an den Ehefrauen hängen."