Auch bei einer Info-Veranstaltung in der Uni Magdeburg sind viele Menschen mit ähnlichen Anliegen gekommen. Die Fachbereichsleiterin der Ausländerbehörde bleibt über zwei Stunden da und redet, bis die Techniker das Licht im Hörsaal ausschalten wollen. Bleibt freundlich, aber bestimmt. Verteilt am Ende an rund zwei dutzend Gästen ihre Kontaktdaten, um Einzelfälle nochmal zu prüfen.

Im Publikum rund 200 Gäste, davon auch einige Mitarbeiter der Behörde, die privat dabei sind. Schirmers Botschaft an diesem Abend: "Wir wollen uns nicht verstecken. Die Kollegen wollen wirklich, schaffen es aber gerade nicht." Momentan bleibt ihr nicht viel übrig, als die Menschen zu bitten, Geduld bei ihren Anliegen zu haben. Das Telefon stehe nicht still, auch ein Besuch der Behörde ohne Termin sollte vermieden werden.

Allein im vorigen Jahr stieg die Zahl der Ausländer in Magdeburg um rund 5.000 auf über 39.000. Krug liegen Schätzungen vor, die davon ausgehen, dass sich diese Zahl im Zuge der Intel-Ansiedlung verdoppeln könnte. Der Druck auf die Behörde wächst, Schirmer und Krug denken laut über Lösungen nach. Der Umzug in das größere Gebäude im Norden der Stadt bietet zumindest räumlich neue Möglichkeiten. In Kürze sollen einige Anträge online gestellt werden können. Aus Sicht von Krug ist der digitale Weg Teil der Lösung: "Bei den Massen an Anträgen, die wir jetzt haben und in den nächsten Jahren haben, werden wir das Problem nicht personell in den Griff bekommen. Das wird nur über die Prozesse gehen."