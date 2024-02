Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wirtschaft Wegen Arbeit: Sachsen will Asylbewerbern Umzug ermöglichen

09. Februar 2024, 05:00 Uhr

Das sächsische Innenministerium hat in einem Erlass angeordnet, dass Asylbewerber in eine anderer Kommune umziehen dürfen, wenn sie dort einer Arbeit nachgehen, mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagen die einen. Denn nach Schätzungen fehlen Sachsen bis zum Jahr 2030 etwa 150.000 Erwerbstätige. Für andere ist der Erlass lediglich die Umsetzung geltenden Rechts.