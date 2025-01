Am Tag der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump haben 241 Wissenschaftler eine globale Studie veröffentlicht: Knapp 72.000 Menschen aus 68 Ländern wurden für die Untersuchung zum Vertrauen in Forscherinnen und Forscher befragt. Weltweit sei dies auf "moderat hohem" Niveau, so das Ergebnis. Die Daten widerlegen die Erzählung einer weitreichenden Vertrauenskrise gegenüber Wissenschaftlern, schreibt das Team unter der Leitung von Victoria Cologna und Niels Mede aus Zürich. Vielmehr würden sich mehr Menschen wünschen, dass sich die Wissenschaft stärker in Politik und Gesellschaft einbringt.

Johannes Bauer untersucht als Bildungsforscher an der Universität Erfurt das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Er ist Mitglied am "Institute for Public Health Behaviour" (Institut für klimagesundes Verhalten), deren Direktorin Cornelia Betsch an der neuen Untersuchung mitgewirkt hat. Bauer sagt zu den Ergebnissen: "Insgesamt sind die Befunde dieser Studie im Einklang mit dem, was wir in anderen Studien sehen, dass es ein eher positiv geprägtes Vertrauen in Wissenschaft gibt, das jetzt aber nicht in den extremen Bereich hineinreicht."