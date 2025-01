Aber was tun, damit einem die negativen Erfahrungen und die "spannenden", weil abwechslungsreichen, schlechten Nachrichten nicht den Blick auf die vielen guten Dinge verstellen? Unkelbach zufolge könne es helfen, zu wissen, dass Medien und Politik sich immer auf Probleme und Negatives fokussierten. Dadurch werde die Welt nicht immer gut repräsentiert. Vielleicht könne also schon das bloße Wissen um den Negativitätseffekt helfen, sich von eben diesem nicht runterziehen zu lassen. Und, so der Forscher weiter, man könne den Fokus aktiv auf die positiven Erlebnisse im Leben richten. Dazu gibt es viele Methoden, ob es nun regelmäßiges Tagebuchschreiben ist, ob man eine Liste führt, in der man täglich drei positive Erlebnisse einträgt, oder ein Schraubglas, in das man wöchentlich den schönsten Moment der Woche auf einen Zettel schreibt ... So lässt sich der Negativitäts-Nebel aktiv beiseite ziehen und hilft, sich nicht auf das Negative zu fokussieren.