Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Streaming-Highlights Fünf hörenswerte Podcasts zu mentaler Gesundheit – Tipps für die Audiothek

Hauptinhalt

17. Mai 2024, 04:00 Uhr

Jeden Tag entstehen in der ARD Stunden von Podcasts, Hörspielen und Dokus. Da in der ARD Audiothek eine Auswahl zu treffen, ist gar nicht so leicht. Darum stellen wir alle zwei Wochen besondere Highlights zum Streaming vor. In unseren Tipps dreht sich diesmal alles um das Thema mentale Gesundheit: Alles neu macht der Mai mit philosophischen Gedanken, mit Tipps, mit der Einladung, mal was Neues zu wagen oder ganz offenherzig seelische Nöte zu benennen in einem Podcast über Pop und Psyche.