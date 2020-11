Klimawandel, Überbevölkerung, Infektionskrankheiten oder auch mögliche Asteroideneinschläge – viele Probleme auf der Erde werden wir nicht lösen können. Davon war zumindest der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking überzeugt. Kurz vor seinem Tod prophezeite er, dass uns Menschen höchstens noch 100 Jahre auf der Erde zur Verfügung stehen.

Doch was passiert dann im Jahr 2100? Eine oft angeführte Möglichkeit, das Überleben der Menschheit zu sichern, ist die Besiedlung des Planeten Mars. In der kohlendioxidhaltigen Atmosphäre wäre genug Sauerstoff vorhanden, den man gewinnen könnte, sagte der Kosmologe J. Richard Gott in einem Interview mit der Deutschen Welle. Wasser gebe es auch, und wenn man in Höhlen siedeln würde, könnte man sich auch gut vor der hohen Strahlung schützen.

Strahlung im Weltall ein Problem

Nur ist das wirklich so einfach? Neueste Studien zeigen nun, dass der Schutz vor der Strahlung ein sehr wichtiger Punkt für ein mögliches Leben im Weltall ist. Denn durch die Änderungen der Schwerkraft, die Strahlung und weitere Faktoren könnten die sogenannten Kraftwerke des menschlichen Körpers – die Mitochondrien – zerstört werden. Dies zeigen Studien von Mäusen und Menschen, die in den Weltraum gereist sind.

Was sind Mitochondrien? Um zu überleben, braucht der menschliche Körper Energie. Diese wird aus der Nahrung gewonnen und gelangt über das Blut in die Zellen - zu den Mitochondrien, die auch als Kraftwerke des Körpers bezeichnet werden. Deren Hauptfunktion ist die Produktion des Energiemoleküls ATP innerhalb der sogenannten Atmungskette.

"Die Forschungen meiner Gruppe konzentrierten sich auf das Muskelgewebe von Mäusen, die im Weltraum waren. Diese sind mit Analysen anderer Wissenschaftler verglichen worden, die anderes Mausgewebe untersuchten", sagt Evagelia C. Laiakis, Professorin für Onkologie am Lombardi Comprehensive Cancer Center in Georgetown. "Obwohl wir jeweils unterschiedliches Gewebe untersucht haben, kamen wir alle zu dem gleichen Schluss: Die Funktion der Mitochondrien wurde durch die Raumfahrt nachteilig beeinflusst."

Durch den Vergleich ihrer Studien an Mäusen mit menschlichen Daten konnten Laiakis und ihr Team außerdem feststellen, dass die Raumfahrt zu bestimmten Stoffwechseleffekten führte:

Isolierte Zellen wurden in höherem Maße nachteilig beeinflusst als ganze Organe

Veränderungen in der Leber waren deutlicher als in anderen Organen

Die Funktion der Mitochondrien war beeinträchtigt

Auswirkung für künftige Astronauten

Dies ist ein Ergebnis umfangreicher Forschungen in diversen wissenschaftlichen Disziplinen. Mehr als 200 Forscher aus Dutzenden von akademischen, staatlichen, Luft-, Raumfahrt- und Industriegruppen haben am 25. November ein Paket mit 30 wissenschaftlichen Artikeln gleichzeitig in Cell, Cell Reports, Cell Systems, Patterns und iScience veröffentlicht. Dabei sind die gesundheitlichen Auswirkungen von Reisen in den Weltraum untersucht worden.