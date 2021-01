Was ist Dunkle Energie?

Gravitation ist mal schwächer, mal stärker, je nachdem, ob ein Planet, eine Sonne oder eine Galaxie in der Nähe ist. Wahrscheinlich ist das bei der Dunklen Energie ganz anders. Egal wohin wir schauen, egal in welche Richtung des Universums, überall messen wir die gleichen Geschwindigkeiten abhängig von der Entfernung. Und deshalb glauben Wissenschaftler, dass Dunkle Energie etwas ganz anderes ist. Dunkle Energie scheint überall zu sein und überall gleich stark. "Die Dunkle Energie in Mitteldeutschland hat den gleichen Wert wie die Dunkle Energie im Ruhrgebiet. Sie hat den gleichen Wert in meinem Körper, in Ihrem Körper. Überall ist Dunkle Energie", sagt Hildebrandt

Gebundene Objekte: Wo die dunkle Energie zu schwach ist

Überall ist dunkle Energie? Da scheint irgendetwas nicht stimmig. In drei Millionen Lichtjahren treiben Galaxien auseinander, meine Kaffeemaschine steht aber jeden Morgen noch am gleichen Ort – wie ist das zu erklären? "Das liegt daran, dass die Erde, unser Sonnensystem und sogar unsere Galaxie, sogenannte gebundene Objekte sind. Die dunkle Energie ist auf diesen Skalen einfach viel zu schwach, weil halt andere, viel stärkere Kräfte da sind, die die Körper zusammenhalten, die unser Sonnensystem zusammenhalten, die unsere Galaxie zusammenhalten, ihren Schreibtisch oder auch ihren Wohnort zusammenhalten", sagt Hildebrandt.

Das heißt: erstens sind hier die Entfernungen zu klein. Dunkle Energie ist so schwach, dass sie offensichtlich unvorstellbare Weiten braucht, um sich zu entfalten und zum anderen sind ihr hier die Hände gebunden. Hier ist die Gravitation die Königin. Hier kauert die Dunkle Energie still, hilflos in der Ecke und hat nichts zu melden. Aber je weiter wir schauen, je schwächer die Gravitation wird, desto spürbarer wird die Dunkle Energie. Sie wird da draußen aber nur gefühlt stärker. Die Theorie sieht diese scheinbare Zunahme der Dunklen Energie laut Hildebrandt so:

Im frühen Universum hat sie genau den gleichen Wert – die Energiedichte – wie im späten Universum. Allerdings expandiert das Universum, das heißt alle anderen Substanzen verdünnen sich mit der Zeit. Normale Materie verdünnt sich einfach, wenn das Universum expandiert. Das passiert mit der Dunklen Energie nicht. Da sie konstant ist, wird sie dadurch relativ gesehen, immer wichtiger. Prof. Hendrik Hildebrandt

Das Standard-Modell des Universums wackelt

Ein paar Vorstellungen zur Dunklen Energie gibt es also schon, zumindest was sie nicht ist, beziehungsweise welche Eigenschaften sie haben könnte.

Bildrechte: NASA, ESA, and J. Kastner (RIT) Um das Universum zu beschreiben, greifen Astrophysiker gern zur Mathematik und in diesen Gleichungen präsentiert sich die Dunkle Energie, die mysteriöse Unbekannte, als etwas mit negativem Druck. Auf der Erde kennen wir diese Eigenschaft der Materie nicht. Jedes Atom bewegt sich, übt damit einen gewissen Druck auf seine Umgebung aus und wirkt durch seine Masse anziehend. Am ehesten scheint dieser Zustand der dunklen Energie mit dem Zustand des Vakuums vergleichbar. Sie ist aber viel, viel schwächer, so dass eine Verwandtschaft kaum wahrscheinlich ist.

Was ist sie also, die Dunkle Energie? Ist sie nur eine weitere Naturkonstante, beispielsweise für die Eigenschaft des Raums? Wissenschaftler wären enttäuscht, wenn das so wäre. Sie erhoffen sich mehr, nämlich dass sich hinter dieser Beobachtung, dass sich der Raum immer schneller ausdehnt, vielleicht neue Materieformen oder unbekannte Eigenschaften von Atomen verbergen. Je genauer wir messen, desto wackliger wird das sogenannte Standard-Modell, das wir vom Universum haben, desto rätselhafter wird das Universum.

Neue fundamentale Wahrheiten über das Universum

Wir wollen das ändern. Wir wollen mehr von diesem Universum verstehen. Wir haben dem ganzen schöne Namen gegeben: Dunkle Energie, dunkle Materie. Aber im Prinzip ist das für uns nur eine Arbeitsaufgabe. Nämlich diese Namen mit Leben zu füllen und zu verstehen, was es denn mit diesen mysteriösen Substanzen auf sich hat. Das heißt, wir könnten auf Grund dieser kosmologischen Beobachtungen etwas Neues über die fundamentalsten Naturgesetze herausfinden. Hendrik Hildebrandt