Klimaforscher Mojib Latif Bildrechte: imago/Hoffmann

Was ist der Grund für diesen Temperaturanstieg? Die Ozeane haben, wie Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel erklärt, "90 Prozent der Wärme aufgenommen, die durch die menschengemachten Treibhausgase entstehen".

Nicht nur der Nordatlantik, sondern auch der Großteil der Ozeane weltweit hat seit März neue Rekordtemperaturen für den jeweiligen Tag erreicht. Die steigenden Wassertemperaturen reichen bis in eine Tiefe von 2.000 Metern und sogar tiefer in einigen Regionen. Dies hat weitreichende Auswirkungen, nicht nur auf die Meeresökosysteme, sondern auch auf unser Klima.