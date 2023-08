Eine aktuelle Studie am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und am Zentrum Klima und Umwelt des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) kommt zu dem Ergebnis, dass die Abkühlung der Erdoberfläche ein komplexes System ist und Verdunstung dabei keineswegs die alleinige Hauptrolle spielt. Für die hohen Temperaturen in den Wüstenregionen ist beispielsweise eine Kombination aus Wassermangel, wolkenlosem Himmel und der sogenannten Hadley-Zirkulation verantwortlich. Letzteres ist ein Zirkulationssystem zwischen Subtropen und Äquator. Eine derartige Bewegung von Luftmassen könnte die Erdoberfläche in der Region eigentlich kühlen. Weil die Hadley-Zirkulation jedoch eher weiter oben in der Atmosphäre stattfindet, führt das zu weniger Abkühlung und noch mehr Wärme.