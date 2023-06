Sieben Filme für Schülerinnen und Schüler bietet das Silbersalz-Schulkino bis zum 23. Juni in Halle an. Gemeinsam mit Kooperationspartnern wie ARTE, dem Naturvision-Filmfestival, der nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und dem Planetarium Halle geht es um die großen wissenschaftlichen Themen der Gegenwart.

So dreht sich "Kinder der Klimakrise – 4 Mädchen, 3 Kontinente, 1 Mission" um vier Kinder aus vier Kulturen, die mit aktuellen Umweltkrisen kämpfen müssen und die sich mit großer Klarheit für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Nach der Filmvorführung stehen Forschende unter anderem vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Rede und Antwort.

Die ARTE-Produktion "Welche Macht haben Farben?" dagegen fragt, warum sich eine rote Jacke wärmer anfühlt als eine blaue und warum Grün eine so entscheidende Farbe für die Natur ist. "Made to Measure – Eine digitale Spurensuche" hingegen fragt, was wir über eine Person lernen können anhand ihrer digitalen Spuren. Und das Planetarium Halle lädt zur Expedition ins Sonnensystem und zum Spaziergang über den Sternenhimmel.