Starliner muss sich noch beweisen

Das würde auch gerne der US-amerikanische Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing. Nur: Beim unbemannten Jungfernflug seines Starliners 2020 hatte die Kapsel noch nicht einmal die ISS erreicht; von Koppeln ganz zu schweigen. Im neuen Jahr will Boeing einen neuen Anlauf wagen. Dann will die Firma das leisten, was SpaceX – das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk – bereits seit Monaten vormacht: die ISS nicht nur mit Nachschub zu versorgen, sondern auch mit Astronauten. Der frühere deutsche Astronaut Thomas Reiter, der heute für die ESA arbeitet, begrüßt das.

Bildrechte: imago images/UPI Photo Diese Vielfalt, die da entsteht, ist erst einmal eine gute Entwicklung. Es sind alles Firmen, die sehr solide sind, die technische Expertise haben. Thomas Reiter, ESA

Auch Boeing stehe da außer Frage, so Reiter. Und SpaceX habe in der Vergangenheit sehr eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Raumfahrt beherrschen. "Also die Entwicklung finde ich erst einmal gut."

Rückkehr der Raumgleiter

Den "Trend zur Vielfalt" möchte – neben SpaceX und Boeing – im neuen Jahr ein drittes Unternehmen fortsetzen: Die Sierra Nevada Corporation, ein weiteres privates Raumfahrtunternehmen mit Sitz in Nevada will erstmals ihren geflügelten Raumgleiter Dream Chaser zur ISS schicken. Am Projekt ist auch der Weltraumkonzern OHB System in München beteiligt ist.

Bildrechte: NASA Der Dream Chaser – wie der Name schon sagt – jagt einen Traum. Der Traum ist im Prinzip, einen Zugang zum All zu haben, der kommerziell bezahlbar ist. 'Zum All' heißt in den niedrigen Erdorbit, in dem sich momentan auch die ISS befindet. Timo Stuffler, OHB München