Vor 10.000 Jahren wurde in einer Höhle in den ligurischen Voralpen im Nordwesten des heutigen Italiens das Mädchen Neve beigesetzt. Das Leben des Säuglings war hart und kurz. Bereits 40 bis 50 Tage nach der Geburt starb das Kind. Eine detaillierte Histologie seiner im Kiefer angelegten Milchzahnkronen zeigt, dass das Wachstum der Zähne 47 und 28 Tage vor der Geburt kurzzeitig stoppte. Es ist ein Beweis dafür, dass Neve bereits im Mutterleib großem Stress ausgesetzt war.

Achtung für weiblichen Säugling

Die Illustration der Bestattung von Neve zeigt die Platzierung der Grabbeigaben mit dem Schädel des Säuglings. Bildrechte: Claudine Gravel-Miguel Doch auch wenn Neves Leben nur von kurzer Dauer war, offenbart ihre Beisetzung doch, welche Achtung ihr von ihrer Gruppe entgegenbracht wurde. Denn in der Höhle Arma Veirana, in der die Bestattung des Säuglings 2018 ausgegraben wurde, fand ein internationales Forscherteam um die Paläoanthropologin Prof. Jamie Hodgkins von der University of Colorado Denver neben den sterblichen Überresten des Kindes auch beeindruckende Grabbeigaben. 60 Muschelperlen, vier Anhänger und eine Adlerkralle wurden dabei entdeckt.



Eine Analyse des Schmucks zeigte die Sorgfalt, die in jedes einzelne Stück investiert wurde. Viele der Schmuckstücke wiesen Abnutzungserscheinungen auf, die beweisen, dass sie von Gruppenmitgliedern an Neve weitergegeben wurden. All dies lässt die Wertschätzung erahnen, die dem verstorbenen Kind entgegengebracht wurde.

Moderne Protein- und DNA-Analysen

Dass es sich bei Neve um einen weiblichen Säugling handelte, konnten Hodgkins und Kollegen durch die Analyse des Amelogenin-Proteins und der antiken DNA ihrer sterblichen Überreste nachweisen. Demnach gehörte sie zu einer europäischen Frauenlinie, die als U5b2b-Haplogruppe bekannt ist. Neves Alter von 10.000 Jahren wurde durch eine Radiokarbondatierung ermittelt. Damit handelt es sich um die älteste dokumentierte Bestattung eines kleinen Mädchens in Europa überhaupt.

Im Moment haben wir die älteste identifizierte weibliche Kinderbestattung in Europa. Prof. Jamie Hodgkins, University of Colorado Denver EurekAlert

Kinderbestattungen besonders selten

Forschungsleiterin Jamie Hodgkins und ihr Team am Neve-Grab. Bildrechte: Dominique Meyer Aber nicht nur wegen des hohen Alters ist Neves Bestattung eine wissenschaftliche Sensation, sondern auch wegen der Epoche, in der sie stattfand. Denn Neve lebte und starb im Mesolithikum. Die auch als Mittelsteinzeit bekannte Epoche folgte auf die letzte Eiszeit und war die letzte Periode in Europa, in der Jagen und Sammeln die wichtigsten Formen des Lebensunterhalts bildeten. Bestattungspraktiken aus dieser Zeit sind nach Angaben von Hodgkins bisher weniger bekannt. Zudem seien Kinderbestattungen besonders selten, "sodass Neve wichtige Informationen beisteuert, um diese Lücke zu schließen."

Weibliche Säuglinge als vollwertige Personen