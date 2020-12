In den kommenden Tagen sind Jupiter und Saturn die Stars. Denn sie kommen sich immer näher, haben am 17. Dezember noch ein Rendezvous mit der Mondsichel und erscheinen uns zur Wintersonnenwende wie ein Doppelstern. Und diese Große Konjunktion sollten Sie nicht verpassen, denn sonst haben Sie erst in Jahrzehnten wieder die Gelegenheit, das am Nachthimmel so zu sehen. In unserem Video erfahren Sie ganz genau, wann was wo passiert.