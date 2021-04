Bildrechte: Pixabay/Pixource (M), Montage: MDR

Wenn von zukunftsweisenden Dingen die Rede ist, spielt das Klima in letzter Zeit keine ganz unwichtige Rolle. Neumodisches ist eigentlich nur dann modisch, wenn es berücksichtigt, dass Pflanzen, Tiere und Menschen auch in hundert Jahren noch auf diesem Planeten leben wollen. Aus diesem Grund unterhalten wir uns seit geraumer Zeit über Elektroautos: Die fahren sich nicht nur lässig, die sollen auch umweltschonend sein. Dass das so eine Sache ist, zeigt die Frage nach dem verwendeten Fahrstrom, der Herstellung und da insbesondere den Batterien.

Tesla, dessen prägendste Figur der südafrikanisch-amerikanische Unternehmer Elon Musik ist, spielt gern den Vorreiter in Sachen Autos, die bis aufs Fliegen ungefähr so funktionieren, wie man sich die Zukunft mal vorgestellt hat. Und: Das Unternehmen sieht sich als Pionier im Bereich nachhaltiger Mobilität. Abgesehen davon, dass die neue Gigafactory im Herzen Brandenburgs eine Menge Bäume, Wasser und Verkehrskapazitäten verbraucht, ist auch die Frage, wie man sich das mit dem neuerlichen Investment in eine Kryptowährung so gedacht hat. Und wie das mit der angestrebten Nachhaltigkeit zusammengeht. "Elon Musk und ein Schuss Größenwahn" kommentiert der Deutschlandfunk im Februar, als bekannt wurde, dass Tesla 1,5 Milliarden Euro in Bitcoins investierte. Ohne Benzin, dafür mit Strom und irgendwie auch Bitcoins: Tesla hat ordentlich investiert. Bildrechte: imago images/Christian Ohde

Um zu verstehen, warum das für ein grünes Unternehmen ein nur zweifelhaftes Unterfangen sein kann, muss man sich zunächst anschauen, wie Bitcoins und andere Kryptowährungen eigentlich funktionieren. Beim Begriff geht’s eigentlich schon los: Das Krypto stimmt, Währung so nicht ganz. Oder würden Sie Gold als Währung bezeichnen? Aber genau das ist die Idee hinter Bitcoins: Anders als der Euro sind sie kein Alias für ein Versprechen, was Dinge Wert sind (denn einen einzelnen 200 Euro-Schein zu drucken kostet mit großer Wahrscheinlichkeit keine 200 Euro, zumindest nach derzeitigem Inflationsstand nicht). Bitcoins sind eher wie Gold. Und Gold ist begrenzt – weltweit wurden von Anbeginn bis Ende 2017 nur 190.000 Tonnen geschürft, eingeschmolzen ist das ist ein Würfel mit einer Kantenlänge von nur zwanzigeinhalb Metern (Gold ist eben recht schwer). Wenn Sie ein mittelgroßes Grundstück am Stadtrand haben, würde das ganze Gold da sicherlich gut drauf passen. 18 Prozent davon sind im Besitz der Zentralbanken, als eine Art Reservewährung.

Bitcoin: Mehr Gold als Euro

Denn das Edelmetall ist wertstabil. Und Gold kann man anfassen. Auch der Bitcoin ist inflationssicher, und anfassen kann man ihn sozusagen auch, er ist trotz seiner digitalen Eigenschaften nicht rein virtuell, sondern wirklich im Besitz der Person, die ihn geschürft oder anderweitig erhalten hat. Richtig: Bitcoins werden geschürft, auch eine Parallele zum Gold. Und während man sich beim Edelmetall an den Klondike River oder in die Wälder Finnlands setzt und versucht, die Rätsel der Natur zu entschlüsseln, entschlüsseln beim Bitcoin Computer die Rätsel der Mathematik. Die stehen nämlich vor einer virtuellen Schatzkiste mit einem Vorhängeschloss, bei dessen Code nicht nur ein bisschen Rumprobieren reicht, sondern dessen Errechnen weitaus komplexer ist – das macht die Kryptowährung im menschlichen Verständnis wertvoll. Wenn aber alles geklappt hat, das Schürfen oder Mining, wie es auf Englisch heißt, dann gibt’s zur Belohnung einen Bitcoin in der Schatzkiste. Bitcoins werden geschürft, so wie Gold – hier in Frankreich. Bildrechte: imago images/YAY Images

21 Millionen existieren davon. Dann sind sie alle – wie das Gold auf der Erde, nur dass wir es da nicht ganz so genau wissen. Transaktionen funktionieren ohne Banken, in einer sogenannten dezentralen Blockchain-Datenbank. Und wo landen die Bitcoins dann? In einer Wallet, einer digitalen Brieftasche. Das ist der Ort, der auch für Endverbrauchende interessant wird – von hier aus können sie weitergegeben werden, zum Beispiel beim Bezahlen – mittlerweile gibt’s sogar Kaffeehäuser, die sie akzeptieren. Abgesehen davon werden sie auch am Finanzmarkt gehandelt, weshalb man Bitcoins auch kaufen kann. Sogar Geldautomaten existieren dafür.

Computerrätsel brauchen viel Strom