Kategorie Planeten, Kometen und Asteroiden´: "Komet C/2021 A1 (Leonard)" (© Lionel Majzik) - Der Komet Leonard wurde am 3. Januar 2021 von G.J. Leonard entdeckt und kam am 12. Dezember 2021 der Erde am nächsten. Der Fotograf sicherte sich am 27. Dezember einige Zeit mit dem Roboterteleskop in den Skygems Remote Observatories in Namibia, um diesen seltenen Blick auf einen Kometen einzufangen, der das Sonnensystem verlassen und nie wieder gesehen werden wird. Bildrechte: Lionel Majzik