Verhaltensforschung Können Hunde wirklich trauern?

Sucht man bei Instagram nach Schlagworten wie #hundetrauern oder #doggrief blickt man ganz schnell in viele kleine traurige Hundegesichter, liest herzzerreißende Geschichten über freundliche Fellnasen, die ihren Hundefreund verloren haben und vermissen, und endet mit einem dicken Kloß im Hals und schwerem Herzen auf dem Sofa. Menschen, die in ihrem Leben bereits einen Hund verloren haben, wissen, was ich meine. Wir haben keinen Zweifel daran, dass Hunde trauern können. Schließlich kann man das eindeutig am veränderten Verhalten des Hundes ablesen. Oder vielleicht doch nicht? Trauern unsere vierbeinigen Freunde (Ersatzkinder, seelenverwandte Fellknäule) tatsächlich genauso wie wir Menschen, wenn ein Hundemitbewohner stirbt? Oder hat das veränderte Verhalten unserer Hunde andere Ursachen?