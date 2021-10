Letztlich fanden die Experten sechs Hunde, deren Halter für die Experimente online zugeschaltet wurden, da sie auf verschiedenen Kontinenten leben und die Untersuchung unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfand. Die Vierbeiner kannten dabei schon bis zu 100 Wörter, in der Studie sollten die Grenzen ihrer Merkfähigkeiten noch weiter ausgetestet werden. Dazu lernten sie erst sechs neue Begriffe in einer Woche, später wurden es sogar zwölf. Nach einem und nach zwei Monaten wurde zudem überprüft, ob sie sich noch an die Wörter erinnern konnten, was der Fall war. "Die Studie zeigt nicht nur, dass einige begabte Hunde neue Wörter mit erstaunlichem Tempo lernen können, sondern standardisiert auch eine Art, wissenschaftlich zu arbeiten", betont Dror.