Sogar noch bevor die Welpen von ihren Geschwistern getrennt werden, um anschließend mit ihren neuen Besitzern zusammen zu leben, sind die meisten in der Lage, verstecktes Essen zu finden, in dem sie dem Fingerzeig eines Menschen folgen, der die Richtung angibt, in der das Versteck ist.

Dr. Emily E. Bray, Universität von Arizona