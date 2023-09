Verglichen mit anderen europäischen Ländern, die Maßnahmen wie die Besteuerung von Limonaden mit hohem Zuckergehalt und das Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel an Kinder eingeführt haben, bestehe in Deutschland dringender Handlungsbedarf in Bezug auf Prävention, betonen die Fachgesellschaften. Auch verbraucherfreundliche Nährwertkennzeichnungen und ausgewogene Ernährungsangebote an Schulen werden gefordert. Die Prävention müsse bereits im Kindesalter ansetzen, denn hier habe Übergewicht oftmals seinen Ursprung.