Bildrechte: BNITM | Renke Lühken

In Deutschland sterben die Amseln. Das von Mücken übertragenen Usutu-Virus bringt sie um. "Derzeit treffen täglich Dutzende Päckchen mit verendeten Vögeln am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) ein", meldete das Institut Ende August (siehe Foto). Mehr als 200 Einsendungen gab es im laufenden Jahr allein am Nocht-Institut. Im gesamten Vorjahr waren es insgesamt 100. Vor allem Amseln, aber auch Drosseln und Falken sind dabei.

Auch der Naturschutzbund Nabu meldet einen Anstieg der Zahlen. So gab es über das Usutu-Portal des Nabu 2024 bereits über 10.802 Meldungen mit 5.800 toten und 2.600 krank gemeldeten Amseln und anderen Vögeln (Drosselartige, Meisen, Finken und Spatzen, Stand 02.09.24). Das sind laut dem Naturschutzbund doppelt so viele wie 2023.