Usutu-Virus Neues Amselsterben in Deutschland

Bildrechte: BNITM | Renke Lühken In Deutschland sterben die Amseln. Das von Mücken übertragenen Usutu-Virus bringt sie um. "Derzeit treffen täglich Dutzende Päckchen mit verendeten Vögeln am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) ein", meldete das Institut Ende August (siehe Foto). Mehr als 200 Einsendungen gab es im laufenden Jahr allein am Nocht-Institut. Im gesamten Vorjahr waren es insgesamt 100. Vor allem Amseln, aber auch Drosseln und Falken sind dabei.

Auch der Naturschutzbund Nabu meldet einen Anstieg der Zahlen. So gab es über das Usutu-Portal des Nabu 2024 bereits über 10.802 Meldungen mit 5.800 toten und 2.600 krank gemeldeten Amseln und anderen Vögeln (Drosselartige, Meisen, Finken und Spatzen, Stand 02.09.24). Das sind laut dem Naturschutzbund doppelt so viele wie 2023.

Im Fokus steht 2024 besonders Niedersachsen, von dort stammen rund 40 Prozent der Meldungen. Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sind laut Nabu im Vergleich deutlicher geringer betroffen. Die Fallzahlen sind etwa 5- bis 6-mal so hoch wie 2023. Aus Thüringen sind bisher für 2024 64 Fälle gemeldet (2023: 14), aus Sachsen 126 (2023: 23) und aus Sachsen-Anhalt 109 (2023: 17). Alles Verdachtsfälle, so der Nabu. Wie das Infektionsgeschehen sich entwickelt, können erst die Untersuchungen des Bernhard-Nocht-Instituts zeigen. Bisher ist dort bei 25 Prozent der untersuchten Tiere des Usutu-Virus nachgewiesen worden.

Zahlen könnten weiter steigen

Nabu-Vogelschutz-Referent Marco Sommerfeld geht allerdings davon aus, dass diese Zahlen erst der Anfang sind und sie weiter deutlich ansteigen werden. Die Entwicklung der letzten Wochen hat diesen Trend bereits bestätigt. Das Amselsterben könnte sich deshalb erneut verheerend auf den Vogelbestand auswirken. "2018 ist der Amselbestand beispielsweise in Hamburg um etwa 40 Prozent eingebrochen. Seitdem hat er sich noch nicht wieder erholt. Bei so einer häufigen Art ist das erschreckend." 2018 waren der Norden und Osten besonders stark betroffen. Amseln gehören zu den Vögeln, die es in Deutschland am meisten gibt. Sie werden bei den Vogelzählungen neben Meisen und Spatzen am häufigsten gesichtet.

Ausbreitung des Virus dokumentieren