Das Virus breitet sich seit Oktober des vergangenen Jahres rasant in Deutschland aus. Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat seit Mai dieses Jahres mehr als 12.000 Fälle erfasst. In Sachsen sind 2024 laut FLI 283 Fälle erfasst worden (Stand: 9. Oktober). Im Freistaat gab es bereits Fälle im Kreis Leipzig, auch Tierbetriebe aus dem Vogtland waren betroffen. Jüngst haben Veterinärmediziner die Krankheit in Mittelsachsen bei 14 Tieren nachgewiesen. Die Krankheit ist auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen nachgewiesen worden.