Am schlechtesten schnitt dabei ein Abschnitt der Ziethe im Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt ab. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler attestierten dem Bach einen schlechten Zustand. Es konnten nur wenige Arten nachgewiesen werden, die zudem mit schwierigen ökologischen Bedingungen zurechtkommen müssen. Hinzu kamen invasive Arten wie die Nutria oder die Neuseeländische Zwergdeckelschnecke.

Mitteldeutsches Positivbeispiel in Sachen Artenvielfalt ist der Kemnitzbach. Er ist an der untersuchten Stelle in Ruderitz im Vogtlandkreis in einem guten Zustand. Damit ist er lediglich einer von zwei Bächen, die dieses Prädikat erhalten haben.