"Die Studie verdeutlicht, wie ungleich die Emissionen des Luftverkehrs pro Kopf verteilt sind", bewertet Energie- und Klimaexpertin Nora Wissner vom Öko-Institut Berlin die Ergebnisse der Untersuchung. "Es sind überwiegend ältere Männer (über 55 Jahre), die im Bank-, Finanz- und Immobilienwesen arbeiten. Zudem zeigt die Studie, dass ein wesentlicher Anteil der Privatjet-Flüge für Freizeit- und Urlaubstrips genutzt wird." Viele Superreiche oder Influencer würden es mittlerweile als ganz normal darstellen, ständig in Privatjets zu fliegen, so Wissner. Es sei zudem sehr fraglich, inwieweit viele dieser Privatjet-Flüge wirklich notwendig seien, da fast die Hälfte des privaten Flugverkehrs laut Studie Distanzen unter 500 Kilometer zurücklegt. Wissner: "Angesichts wachsender Ungleichheit und zunehmender Klimakrise sollten wir den privaten Flugverkehr daher stärker regulieren."

Volker Grewe vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Oberpfaffenhofen macht auf einen weiteren Aspekt der Untersuchung aufmerksam, die Nicht-CO₂-Effekte, die ebenfalls zu Klimaveränderungen beitragen. "Diese umfassen neben Kondensstreifen beispielsweise auch die Wirkung von Stickoxid- und Wasserdampf-Emissionen", so Grewe, der als Professor an der Delft University (Niederlande) den Lehrstuhl für Klima-Effekte der Luftfahrt innehat. Gerade in größeren Höhen sei die Wirkung der Stickoxid- und Wasserdampfemissionen aufgrund der langen Verweildauer erheblich größer als bei niedrigeren Flugniveaus, so Grewe. Der Experte bezweifelt, ob die aktuellen Regulierungen im Luftverkehr geeignet sind, die Ziele des Pariser Abkommens (1,5-Grad-Ziel) zu unterstützen. "Und hier spielt natürlich die Entwicklung des Luftverkehrsaufkommens, die Nutzung von alternativen Treibstoffen und neuen Flugzeugen und Verbrennungstechniken eine Rolle. Dies ist für den gesamten Luftverkehrsbereich (der die Privat- und Geschäftsluftfahrt miteinschließt) eine enorme Herausforderung."