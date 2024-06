Der Green Deal ist auch als Kind seiner Zeit zu sehen. Denn er ist vor allem das Ergebnis einer starken Klimabewegung. Im Jahr 2019 gingen Hunderttausende junger Menschen auf die Straßen und forderten mehr Klimaschutz. Und nach der Europawahl im selben Jahr stellte die frisch gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Green Deal als zentrale Politikstrategie für die Legislatur vor. Doch seitdem ist viel passiert: Die Klimabewegung ist weniger sichtbar geworden, andere Krisen wie der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die Energiekrise oder das Thema Gesundheit traten in den Vordergrund.

Die Prioritäten der neuen EU-Kommission dürften also mit der neuen Legislatur anders gesetzt werden. Und darauf gibt es bereits deutliche Hinweise: Medienberichten zufolge ist die Prioritätenliste der EU für die zweite Hälfte des Jahrzehnts bereits durchgesickert. Und die setzt den großen Schwerpunkt der EU-Politik nicht mehr beim Klima, sondern bei der Verteidigung.

Doch das Thema dürfte trotzdem nicht ganz vom Tisch sein, glaubt Politico-Korrespondentin Zia Weise. Zwar hat sie Zweifel, dass es noch einmal so ein "Super-Ministerium" wie bei Klimakommissar Frans Timmermans geben wird, aber der Green Deal werde wichtig bleiben – wenn auch kein Vizepräsident mehr für ihn zuständig sein könnte. Für die Zukunft der EU-Klimapolitik ist vor allem wichtig, wer zuständiger Kommissar oder zuständige Kommissarin für den Green Deal wird. Und für diese Rolle bringt Spanien sich offenbar schon in Position: Die spanische Klimaministerin und Spitzenkandidatin der Regierungspartei PSOE, Teresa Ribera, gilt als wahrscheinlichste Kandidatin für die zukünftige EU-Kommission. Sie gilt als Verfechterin der EU-Klimapolitik und könnte den Green Deal maßgeblich vorantreiben. Offen sei jedoch, sagt Zia Weise, ob sie dann auch genau diesen Posten bekommt. Zwar könne jedes Mitgliedsland einen Kommissar oder eine Kommissarin stellen, aber sie können sich das Portfolio nicht aussuchen. Wer welche Rolle übernimmt, bestimme die Kommissionspräsidentin – und ist Teil der Verhandlungen im Europäischen Rat.

Nationale Wahlen verändern Kräfteverhältnisse

Ein Aspekt, der ebenfalls eine wichtige Rolle im EU-Kontext spielt, sind auch Wahlen auf nationaler Ebene. Auch wenn es in den einzelnen Mitgliedsländern zu einem Rechtsruck kommt, hat das Einfluss auf die Klimagesetzgebung der Union. Und in mehreren Ländern wird dieses Jahr gewählt, darunter in Belgien, Österreich und Litauen.

So könnte ein Erstarken rechter Parteien auf nationaler Ebene die Umsetzung der EU-Klimaziele auf nationaler Ebene verzögern. Zusätzlich könnten Wahlerfolge rechter Parteien wie zuletzt in den Niederlanden auch die Kräfteverhältnisse im Europäischen Rat beeinflussen – also dem Gremium der Staats- und Regierungschefs der EU. Das wiederum könnte einen Einfluss auf die künftige Ausgestaltung des Green Deal haben. "Wir haben immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten nationale Wahlen und auch Prioritäten, die sich verschieben", erläutert Forscher Schenuit. "Das heißt, nicht allein die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament sind relevant, sondern immer auch, welche Allianzen wir zwischen den Mitgliedstaaten sehen." Und da sei eben derzeit auch einige "Bewegung" zu beobachten.

Fazit: Weniger Klima-Fokus trifft auf fragilere Mehrheiten

Besonders pessimistisch sind die Analysten beim Schutz der Artenvielfalt und der Natur sowie Reformen für eine nachhaltige Landwirtschaft. Unter dem Druck von Landwirten und rechten Parteien, so die Erwartung, könnte hier die Unterstützung aus der konservativen EVP-Fraktion weiter bröckeln – ganz so, wie es bei jüngeren Abstimmungen wie der zum Naturschutzgesetz bereits der Fall gewesen ist. Und nicht nur die EVP wird wackeliger – immerhin haben die Konservativen bereits versprochen, den Klimaschutz nach den Wahlen zurückzufahren - sondern auch Sozialdemokraten und Grünen ist die Sprengkraft der Anti-Klima-Mobilisierung längst bewusst. Und so befürchten etwa Stella Schaller und Alexander Carius in ihrer Studie "Convenient Truth": "Eine der größten Bedrohungen für die Umsetzung des Pariser Abkommens ist die Gefahr, dass die Parteien der Mitte den Prioritäten der Klimaskeptiker nachgeben werden."

Auch Felix Schenuit von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht in den Bereichen Landwirtschaft und Industrie besondere Sprengkraft. Vor allem die Klimaziele im Agrarsektor drückten auf die Agenda: "Die Landwirtschaftspolitik Stand jetzt ist mit dem Netto-Null-Ziel überhaupt nicht vereinbar." Doch wie sensibel dieser Bereich ist, zeigten ja nicht zuletzt die Bauernproteste. Bleibt also abzuwarten, wie sich an dieses heiße Eisen herangewagt wird.

Einige Analysten verweisen darauf, dass die EU trotz aller internen Auseinandersetzungen eigentlich darauf angewiesen ist, dass der Green Deal weiter konsequent umgesetzt wird – schon allein aus wirtschaftlichen Gründen. Sie würde sich sonst auf internationaler Ebene als Akteur unglaubwürdig machen, heißt es. Und das wiederum wäre ein fatales Signal an Investoren und eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Die grüne Transformation laufe und bisher sei die EU ein Vorreiter. Wenn sich das jedoch angesichts der Milliardeninvestitionen in Ländern wie China und den USA ändern sollte, werde die Welt nicht auf die Europäer warten, heißt es von der NGO Germanwatch.

Ich kann klarstellen für die EVP, die größte Fraktion im Parlament: Die Rückabwicklung des Green Deals kommt für uns nicht infrage. Der Green Deal ist eine historische Aufgabe, vor der wir stehen. Das heißt, die Ambitionen sind klar, aber wir streiten in der Sache, wie man die Ziele erreicht. EVP-Vorsitzender Manfred Weber im ZDF

Einen kompletten Rollback in der Klimapolitik, wie er etwa in den USA aktuell diskutiert wird, hält Forscher Schenuit für "kein plausibles Szenario". Doch bei der Weichenstellung für die Zeit ab 2031 müsse man sehr genau hinschauen, was beschlossen werde – zumal die Mehrheiten im Europäischen Parlament künftig fragiler sein dürften. Umso wichtiger sei es, so der Forscher, stärker auf die Konflikte zwischen den Unterstützern des Green Deals zu schauen und Unterschiede zu thematisieren. "Die Allianzen werden noch unübersichtlicher und ich fürchte, dass wir noch mehr Blockaden sehen werden."

Die nächsten fünf Jahre in Brüssel dürften für alle, denen das Thema Klima wichtig ist, anstrengend und schmerzhaft werden. Denn ein deutlicher Rechtsruck wird die Art und Weise, wie Europa Klimaschutz gestaltet, verändern und womöglich verlangsamen. Doch die grundsätzlichen Weichen sind gestellt, das Ziel gesetzt und der Green Deal wohl kaum mehr zu stoppen.