Man kann das jetzt Werkzeug nennen oder einfach große Säule des europäischen Klimaschutzes: das EU-Emissionshandelsysten ETS, also den Handel mit Emissions-Zertifikaten. Wer da jetzt an Ablasshandel denkt, liegt gar nicht mal so falsch: Unternehmen, die etwas schmutziger unterwegs sein wollen, brauchen dafür CO2-Zertifikate. Und Unternehmen, die ihre Zertifikate nicht benötigen, können diese Emissionsrechte verkaufen. Solche Zertifikate werden dann öffentlich gehandelt, zum Beispiel an der europäischen Energiebörse in der Leipziger Stadtmitte.



Das passiert aber nicht endlos, sondern ist durch eine Obergrenze (Cap) an ausgegebenen Zertifikaten gedeckelt. Diese Obergrenze wird jedes Jahr reduziert, um die Emissionen nach und nach runterzubekommen. Letztendlich ist das erstmal gut gedacht: Unternehmen sollen dadurch wirtschaftlich motiviert werden, in klimafreundliche Technologien zu investieren. Allerdings waren in den vergangenen Jahren zu viele Zertifikate im Umlauf. Außerdem waren sie zu billig, es wurden auch zu viele kostenfreie Zertifikate verteilt. Und für die Unternehmen war damit der Anreiz zu gering, in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. Das hat die EU jetzt in einer neuen Phase korrigiert. Zum Beispiel wird die Obergrenze der ausgegebenen Zertifikate deutlich schneller reduziert. Muss sie auch, schließlich will die EU bis 2030 55 Prozent ihrer Emissionen loswerden. Und: Mit CBAM wird eine Art CO2-Zoll eingeführt, damit Europa wettbewerbsfähig bleibt und klimaschädliche Prozesse nicht einfach ins Ausland verlagert werden.