Josef Settele ist Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle (Saale), außerdem Professor für Ökologie an der Universität in Halle und promovierter Agrarwissenschaftler. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u.a. in der Ökologie von Insekten in Kulturlandschaften, Biodiversität, Landnutzung und sozial-ökologischen Systemen. Schon als Kind begeisterte er sich für alles, was krabbelt, besonders aber für Schmetterlinge. Heute leitet er unter anderem das Tagfalter-Monitoring in Deutschland, das einzige deutschlandweite Langzeitmonitoring für Insekten. 2021 wurde sogar ein Schmetterling nach ihm benannt.