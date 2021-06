Die Stadtverwaltung Venlo in den Niederlanden. Gebaut nach dem C2C-Prinzip - cradle to cradle. Bedeutet: Es gibt keine Abfälle, gebaut wird so, dass die Rohstoffe in einem anderen Produkt genutzt werden können ohne Restprodukte. Ein Beispiel für das Prinzip: Das Wasser aus Waschbecken fließt in Pflanzenkläranlagen und tränkt danach die grüne Fassade. Der Bodenbelag im Inneren ist aus PET-Flaschen-Material. Bildrechte: imago/imagebroker