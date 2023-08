Temperaturen werden besser, nun muss die Sicht noch klar sein

Mit den Temperaturen ist es diesen August so eine Sache. Doch sie sollen wieder steigen und besonders in Mitteldeutschland soll es am Samstag – in der Nacht mit den meisten Sternschnuppen – warm sein. Die Vorhersagen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sagen Temperaturen tagsüber von um die 20 bis fast 30 Grad voraus.

Nur ob die Sicht so klar sein wird, muss sich noch zeigen. Es soll nämlich teilweise bewölkt sein und das mindert die Sicht auf die ein oder andere Sternschnuppe. Einen Pluspunkt liefert sogar unser Mond. Da am 16. August Neumond ist, wird die Mondsichel zum Maximum des Meteorstroms der Perseiden nur sehr dünn sein. Die Nacht wird demnach dunkel genug sein, um auch leuchtschwächere Sternschnuppen zu erblicken. Schlesier empfiehlt, die Augen im August aufzuhalten:

Im August kann man sich immer mal für den Sternenhimmel auf die Lauer zu legen. Manchmal verschieben sich diese Sternschnuppen-Maxima auch um einen oder zwei Tage. Und dann ist man vielleicht besser dran ein, zwei Tage zuvor oder danach zum Himmel zu schauen. Also, es lohnt sich, um den 12. bis 13. August zum Himmel zu schauen. Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums in Halle (Saale)

Der Planetariumsleiter gibt noch einen wichtigen Tipp auf den Weg: "Es lohnt nicht, mit einem Fernrohr nach Sternschnuppen Ausschau zu halten, sondern einfach sich zurücklehnen und nach oben schauen und genießen." Denn es lässt sich nicht genau vorhersagen, wo eine Sternschnuppe am Himmel erscheint. Zudem sind sie viel zu schnell, damit man sie mit dem kleinen Sichtfenster eines Fernglases oder Fernrohrs sichten kann.

Wo und wie finde ich die Perseiden?

Der scheinbare Ursprungsort der Perseiden liegt im Sternbild Perseus – daher auch der Name. In der Nacht des 12. Augusts 2023 zeigt sich das Sternbild ab circa 22:30 Uhr (MESZ) am Himmel. Es befindet sich dann in nordöstlicher Himmelsrichtung. Über die Nacht hinweg wandert es gen Osten. Dort wird es am frühen Morgen des 13. Augusts gegen 4:30 Uhr stehen. Während dieses Zeitpunkts lassen sich vermutlich die meisten Sternschnuppen beobachten. Danach wird die Sonne allmählich aufgehen und es wird zu hell fürs Beobachten sein.