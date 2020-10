TU Ilmenau Trinkwasserqualität: Bessere Überwachung wird in Thüringen entwickelt

Durch den Bevölkerungsrückgang in einigen Gebieten Deutschlands ist auch die Trinkwasserqualität dort bedroht - denn das Wasser steht so länger in den Rohren und Keime können sich ansammeln. Forschende der TU Ilmenau arbeiten nun an einem neuen Ansatz, um diese digital überwachen zu können.