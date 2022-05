Der Live-Stream soll am 12. Mai um 15 Uhr (MESZ) beginnen und auf dem YouTube-Kanal der ESO zu sehen sein. Im Anschluss werden wir mehr wissen. Eines steht bereits fest: Die Verkündung wird an mehreren Orten weltweit gleichzeitig erfolgen. Sei es in Mexiko City, Schanghai, Tokio, Washington D.C. oder in Garching bei München – wie 2019 bahnt sich wohl etwas Großes an.